Ван Нистелрой оценил Беллингема

Известный в прошлом футболист Руд ван Нистелрой высказался о полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме.

«Беллингем забивает много голов – это дополнение, бонус. Он великолепный универсал, он феноменально выходит на вторую линию, бегает, обороняется, имеет видение игры, может делать быстрые переходы. Мы не можем требовать, чтобы он был бомбардиром, и, тем не менее, он им является», - слова ван Нистелроя приводит AS.

В среду вечером «Реал» будет принимать «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Следить за развитием событий на поле можно будет в подробной текстовой трансляции.