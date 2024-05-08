Нойер высказался о возможной серии пенальти в игре с «Реалом»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о возможной серии пенальти в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала».

Как известно, в первом матче в Мюнхене «Реал» и «Бавария» не смогли выявить сильнейшего – ничья 2:2.

«Серия пенальти? В первом матче была ничья, это полуфинал, и мы готовы ко всему. После 120 минут могут быть пенальти, но мы не начинаем игру с мысли об этом», - сказал Нойер на пресс-конференции.

«Все игроки «Реала» опасны на пенальти. Многое зависит от колебаний, которые могут возникнуть между бьющим и вратарём», - добавил игрок «Баварии».

Матч «Реал» - «Бавария» стартует в 22:00, не пропустите текстовую трансляцию.