Нойер: «Конечно, Беллингем претендует на «Золотой мяч»

Страж ворот «Баварии» Мануэль Нойер перед матчем с «Реалом» оценил уровень Джуда Беллингема.

«Конечно, он является претендентом на «Золотой мяч». Если выступать во всех турнирах так, как он, то ты становишься кандидатом. Но это также зависит от результата в Лиге чемпионов.

Мы знали его качества ещё в Бундеслиге. В «Реале» он почувствовал себя бомбой. Он играет на более атакующей позиции, чем в «Боруссии», но никто не ожидал, что он будет забивать так много голов и будет столь важен для атаки «Реала». Мы знаем, что он способен делать разницу на поле», - цитирует Нойера AS.

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