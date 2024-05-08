Нойер оценил обновлённый стадион «Реала»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер дал комментарий по поводу стадиона «Реала», который недавно был реконструирован.

«Стадион впечатляет. Так было и раньше, но экраны по периметру, территория вокруг стадиона и всё остальное… В этом есть что-то особенное, историческое. В Европе нет другого столь впечатляющего стадиона, где можно было бы сыграть», - сказал Нойер, чьи слова приводит AS.

Матч «Реал» - «Бавария» на «Сантьяго Бернабеу» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции. Первая игра между командами в Мюнхене завершилась со счётом 2:2.