Забитцер может не посмотреть матч «Реал» - «Бавария» из-за похмелья

Дортмундская «Боруссия» стала первым финалистом Лиги чемпионов. Во вторник вечером команда Эдина Терзича обыграла на выезде «ПСЖ» со счётом 1:0 и прошла дальше. В финале «шмели» сыграют с победителем матча «Реал» - «Бавария».

Полузащитник «Боруссии» Марсель Забитцер ответил на вопрос, будет ли он смотреть второй полуфинал в среду вечером.

«Сегодня вечером я выпью много, так что посмотрим, в какой форме я буду завтра», - сказал Забитцер в эфире CBS после завершения матча в Париже.

Матч «Реал» - «Бавария» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.