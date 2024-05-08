«Реал» пригласил Оливера Кана на матч, «Бавария» - нет

В среду вечером «Реал» будет принимать «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung, мадридский гранд пригласил на игру известного в прошлом вратаря «Баварии» Оливера Кана. А вот мюнхенцы не хотели приглашать свою легенду.

Стоит отметить, что почти год назад Оливер Кан был уволен с должности главы правления «Баварии». Отставка произошла сразу после оформления мюнхенцами чемпионского титула, и это выглядело странно. Кан даже говорил, что «Бавария» запретила ему отпраздновать с командой завоевание титула Бундеслиги.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Реал» - «Бавария». В первой игре команды сыграли вничью 2:2.

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