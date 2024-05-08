Кроос — о матче с «Баварией»: «Мы все хотим играть в финале»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

— Мы все хотим играть в финале. И эта игра – не что иное, как финал. Конечно, мы будем пытаться воспользоваться домашним преимуществом. Но на этой стадии уже никто никого не боится, все пытаются играть в свой футбол, — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал восемь ассистов.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» завершился со счетом 2:2. Ответный поединок пройдет 8 мая, начало — в 22:00 по мск. Портал LiveResult организует текстовую трансляцию встречи.