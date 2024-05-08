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Ровно 5 лет назад «Тоттенхэм» совершил невероятный камбэк в полуфинале Лиги чемпионов

08 Мая 2024 • 14:40 Комментировать

Ровно пять лет назад, 5 мая 2019 года, «Аякс» принимал «Тоттенхэм» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. В первом полуфинале амстердамская команда победила в Лондоне со счётом 1:0, поэтому команда на тот момент Эрика тен Хага считалась фаворитом.

Ответный матч поначалу складывался для «Аякса» прекрасно – команда вела 2:0 после первого тайма благодаря голам Маттейса де Лигта и Хакима Зиеша. Впрочем, «Тоттенхэм» не сдался и сотворил невероятный камбэк. Лукас Моура оформил хет-трик, забив на 55-й, 59-й и 90+6-й минутах. «Шпоры» победили 3:2 и прошли в финал по правилу гостевого гола. В финальном матче лондонцы проиграли «Ливерпулю» (0:2).

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