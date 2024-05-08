Игрок «Боруссии»: «Реал» или «Бавария»? Одна херня»

«Боруссия» дважды обыграла «ПСЖ» по 1:0 и пробилась в финал Лиги чемпионов. Там дортмундская команда сыграет либо с «Реалом», либо с «Баварией» - ответный поединок эти команды проведут в среду.

Между тем, защитник «Боруссии» Юлиан Рюэрсон ответил на вопрос, с кем ему хотелось бы сыграть в финале.

«Сыграть с «Реалом» или «Баварией»? Мне всё равно. Одна херня», - слова Рюэрсона приводит El Chiringuito TV.

Финальный поединок Лиги чемпионов пройдёт в субботу, 1 июня. Матч за главный клубный трофей континента пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Отметим, что «Боруссия» выступит в финале Лиги чемпионов впервые с 2013 года.