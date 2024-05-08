Арбитр расплакался после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Во вторник вечером «Боруссия» повторно обыграла «ПСЖ» и пробилась в финал Лиги чемпионов. Арбитром этого матча был итальянец Даниэле Орсато. После финального свистка рефери расплакался, на что в социальных сетях обращает внимание журналист Хосе Родригес.

Разумеется, слёзы Орсато никак не связаны с результатом матча. Очевидно, рефери пустил слезу из-за того, что это был его последний матч в Лиге чемпионов. Ожидается, что 48-летний Орсато завершит карьеру после чемпионата Европы – 2024.

Отметим, то в финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с победителем матча «Реал» - «Бавария».