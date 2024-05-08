Футболисты мадридского «Реала» получат премию по окончании текущего сезона, если выполнят необходимые условия.

Как утверждает Marca, руководство «сливочных» выплатит каждому игроку команды по 1,4 миллиона евро, если «Реал» выиграет Лигу чемпионов.

Напомним, подопечные Карло Анчелотти уже добрались до полуфинала турнира, где в первом матче на выезде не смогли одолеть мюнхенскую «Баварию» (2:2).

Ответный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» пройдет сегодня, 8 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.