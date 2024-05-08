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«Реал» уверенно победит «Баварию» в ответном матче Лиги чемпионов – прогноз суперкомрьютера Opta

08 Мая 2024 • 13:17 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бавария
1 1.95 X 3.85 2 3.85
Через 7 ч. 25 мин.

8 мая в Мадриде состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Баварию». Первый матч проходил в Германии и завершился со счётом 2:2.

Суперкомпьютер Opta определил, что фаворитом ответного матча является «Реал». Искусственный интеллект вычислил, что мадридский клуб одержит победу с вероятностью 48,5%. Шансы «Баварии» на победу составляют всего лишь 27,2%, а ничья оценивается с вероятностью в 24,2%.

Ответная игра начнётся в 22:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь. Ранее в финал вышла дортмундская «Боруссия», она в своём полуфинале прошла «ПСЖ».

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