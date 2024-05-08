Лизаразю рассказал, что погубило «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

«ПСЖ» не хватило скромности в этом противостоянии. Получив в соперники «Боруссию», парижане были уверены, что выйдут в финал. После первого проигранного матча Луис Энрике утверждал, что его команда непременно победит. Но в обеих встречах дортмундцы были сильнее в тактическом плане. Команда показала характер и смогла сдержать «ПСЖ», - передает слова Биксанта Franceinfo.