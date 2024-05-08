«Король без короны»: зарубежные СМИ высмеяли «ПСЖ» и Мбаппе после вылета из Лиги чемпионов

Во вторник на «Парк де Пренс» «ПСЖ» прекратил борьбу за победу в Лиге чемпионов. Французский клуб на своём поле проиграл и во втором матче против дортмундской «Боруссии» (0:1).

Французская и зарубежная пресса отреагировала на этот вылет по-разному.

La Parisen озаглавила первую полосу газеты: «Большой беспорядок». Внутри статьи автор указал, что, учитывая действующий бюджет и зарплату игроков, термин «фиаско» будет слишком мягким, чтобы описать произошедшее.

В Германии Bild явно рад выходу «Боруссии» в финал Лиги чемпионов: «ФИНАЛ! Уэмбли, мы идём!» Немецкое издание упомянуло разочарование парижан: «Париж проиграл очередной полуфинал, а футбольная Германия ждёт следующий матч с «Баварией».

Самый яркий заголовок, вероятнее всего у испанцев из Mundo Deportivo. В этом авторитетном СМИ написали статью и заголовком «Король без короны». Автор статьи упомянул конец карьеры Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

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