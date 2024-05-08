Бут - о «Боруссии»: «Говорят, что в футболе везёт сильным»

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» Владимир Бут поделился мнением о выходе «шмелей» в финал Лиги чемпионов УЕФА.
«Говорят, что в футболе везёт сильным, но это шутка. Хуммельс забил важный гол, поэтому Парижу было тяжело отыграть два мяча. Плюс со стороны Дортмунда пошли затяжки времени. Это правильно, надо было удерживать счёт», - передает слова Владимира «Чемпионат».
Напомним, что «Боруссия» одержала две победы над парижским клубом с одинаковым счетом 1:0. Дортмундская команда шагнула в финал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» - «Бавария».
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