Титов сделал прогноз на матч «Реал» - «Бавария»

В ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет с мюнхенской «Баварией». Об этом матче поделился мнением бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов.

«Здесь ставлю на «обе забьют и тотал больше 3,5». Голов будет много. «Реал» - это «Реал», у «Баварии» на Лигу чемпионов сумасшедший настрой», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Матч «Реал» - «Бавария» состоится в среду, 8 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. В первом матче соперники расписали результативную ничью со счетом 2:2.