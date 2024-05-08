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Лига чемпионов

Титов сделал прогноз на матч «Реал» - «Бавария»

08 Мая 2024 • 12:17 Комментировать

В ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет с мюнхенской «Баварией». Об этом матче поделился мнением бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов.

«Здесь ставлю на «обе забьют и тотал больше 3,5». Голов будет много. «Реал» - это «Реал», у «Баварии» на Лигу чемпионов сумасшедший настрой», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Матч «Реал» - «Бавария» состоится в среду, 8 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. В первом матче соперники расписали результативную ничью со счетом 2:2.

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