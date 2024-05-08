Андронов предложил ставку на матч «Реала» и «Баварии»

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился мнением об ответном поединке между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«У «Баварии» есть шансы. Я поставлю на «Бавария» не проиграет». Допускаю, что судьба будет решаться в дополнительное время. Для «Баварии» выход «Боруссии» в финал - это должна быть ультрамотивация», - приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Матч «Реала» и «Баварии» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 8 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В первом поединке была ничья со счетом 2:2.