«Вы – позор!»: реакция болельщиков на вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

7 мая «ПСЖ» неожиданно проиграл дортмундской «Боруссии» со счётом 0:1 и вылетел из Лиги чемпионов.

В первом матче в Дортмунде встреча завершилась такой же минимальной победой «шмелей». В ответной встрече решающий гол забил защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.

После матча болельщики «ПСЖ» обрушились с критикой на команду в социальных сетях. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отобрало самые яркие эмоции.

«Сегодня вечером вы окончательно убили нашу поддержку», - @gamezze_14

«Вы не достойны слов благодарности, вы – позор!» - @LaCouleurMarron

«Отдыхай, Мбаппе», - @Berko4790

«Объявляйте об уходе Мбаппе», - @Asteflo95

«Вы были ужасны, почему вы представляете Париж?» - @Elie89913

«ПСЖ» уже никогда не выиграет Лигу чемпионов», - @Himel_Tasrif

«Деньги не могут купить всё», - @FCB_5_26

В финале «Боруссия» сыграет с победителем противостояния «Реал» Мадрид – «Бавария. Встреча пройдёт в Испании, 8 мая. Начало – в 22:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.

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