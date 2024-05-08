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Мбаппе - о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов: «Я должен был забивать и решать»

08 Мая 2024 • 11:29 Комментировать

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением о своей игре после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. По сумме двух встреч парижский гранд уступил дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1).

«Я приложил максимум усилий, чтобы помочь команде. Но этого оказалось недостаточно. Если идет разговор об эффективности в атаке, то я выхожу на первый план. Я в команде для того, чтобы забивать голы и решать эпизоды. Когда все выходит, меня хвалят. Если же нет, то тогда критикуют. Я должен был забивать в матчах с «Боруссией». Но такова жизнь, нужно справиться с этим», - передает слова Килиана Lequipe.

В финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с «Реалом» или «Баварией».

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