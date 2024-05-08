Шалимов оценил шансы «Баварии» победить «Реал»

«У «Баварии» все силы на Лигу чемпионов. Мне нравится, как они сейчас выглядят. «Реал» играет без выдвинутого нападающего, Беллингем кружит везде. На мой взгляд, шансы равные на успех. Не отдавал бы предпочтение «Реалу», - рассказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».