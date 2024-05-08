Шалимов оценил шансы «Баварии» победить «Реал»

В ответном матче ½ финала Лиги чемпионом мадридский «Реал» на своем поле примет мюнхенскую «Баварию». Об этом поединке высказал мнение российский тренер Игорь Шалимов.
«У «Баварии» все силы на Лигу чемпионов. Мне нравится, как они сейчас выглядят. «Реал» играет без выдвинутого нападающего, Беллингем кружит везде. На мой взгляд, шансы равные на успех. Не отдавал бы предпочтение «Реалу», - рассказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ответная встреча между «Реалом» и «Баварией» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 8 мая. В первой встрече команды расписали результативную ничью со счетом 2:2.
Бан пользователя