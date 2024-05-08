Мбаппе перегорел, Хуммельс сделал как в молодости: С какими антирекордами «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов

«Боруссия» имеет опыт победы в финале

Мбаппе не возьмёт трофей Лиги чемпионов в этом году – самый обсуждаемый итог первого ответного полуфинала Лиги чемпионов. Дортмундская «Боруссия» не имеет такого медийного веса, но она вышла в финал Лиги чемпионов впервые за двузначное число лет.

В прошлый раз «шмели» играли в решающем матче ЛЧ в 2013 году – и проиграли там «Баварии» 1:2. Сейчас они сойдутся в финале либо вновь с «Баварией», либо с мадридским «Реалом». «Боруссия» выигрывала Лигу чемпионов в 1997 году, справившись в итоговом матче с «Ювентусом».

Мбаппе, кстати, получил худшую оценку за матч дома с «Боруссией» наряду с Дембеле. По «двойке» определила им ведущая французская спортивная газета L'Equipe из десяти возможных баллов. Гордиться нечем. Может, в «Реале» иначе у Килиана будет.

Штанги, перекладины, стойки, каркас, остов

В ответном полуфинале нынешнего года «ПСЖ» установил ряд смежных антрирекордов Лиги чемпионов. Команда из столицы Франции в одном матче (даже в одном тайме) четырежды попала в каркас ворот, не забив ни одного мяча.

Если брать оба полуфинала с «Боруссией», то парижане угождали в каркас ворот шесть раз. Первого и второго раньше не бывало на стадии плей-офф Лиги чемпионов. За всю кампанию «ПСЖ» попадал в стойки ворот четырнадцать раз. И такое «достижение» происходит впервые.

За два матча с дортмундцами команда из Парижа 44 раза пробила по воротам соперника – и всё тщетно. Это тоже рекорд со знаком «минус». По штангам, перекладинам и в целом ударам статистика в Лиге чемпионов собирается с сезона 2003/2004 годов.

Полуфинальное проклятие парижан

На «Парк де Пренс» единственный гол провёл Матс Хуммельс. В 35 лет и 143 дня он стал самым возрастным немцем, забившим мяч в плей-офф ЛЧ. Предыдущий раз Хуммельс отличался голом в рамках Лиги чемпионов 13 февраля 2013 года в ворота донецкого «Шахтёра».

«ПСЖ» проиграл все шесть полуфинальных матчей Лиги чемпионов, которые проводились в двухраундовом формате. В 1995 году парижане на этой стадии дважды уступили «Милану», в 2021-м – «Манчестер Сити». В 2020 году полуфинал был одиночный, и «ПСЖ» разгромил «РБ Лейпциг».

У парижан сейчас в ответном полуфинале был наиболее молодой стартовый состав полуфиналов ЛЧ за пятнадцать лет. 24 года 157 дней – средний возраст. Молодость здесь проиграла опыту. У «Боруссии» и 31-летний Фюллькруг, и 34-летний Ройс (с замены), и 35-летний Хуммельс.

Кирилл Иванцов