Энрике поздравил «Боруссию» с выходом в финал Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» провела великолепную кампанию в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, независимо от того, как она сыграет в финале. Это признал наставник «ПСЖ» Луис Энрике.

«Важно помнить, что мы являемся примером для детей, поэтому мы должны принять своё поражение. Мы должны уметь как выигрывать, так и проигрывать. Поздравляю «Боруссию», их лигочемпионская кампания великолепна», - приводит слова испанского специалиста Фабрицио Романо.

Напомним, ранее Энрике заявил, что дортмундцы победили незаслуженно, поскольку его команда играла лучше, однако удача отвернулась от парижан.

«ПСЖ» ни разу в своей истории не выигрывал Лигу чемпионов.