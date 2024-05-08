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Энрике поздравил «Боруссию» с выходом в финал Лиги чемпионов

08 Мая 2024 • 10:21 Комментировать
ПСЖ
0:1
Боруссия Д

Дортмундская «Боруссия» провела великолепную кампанию в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, независимо от того, как она сыграет в финале. Это признал наставник «ПСЖ» Луис Энрике.

«Важно помнить, что мы являемся примером для детей, поэтому мы должны принять своё поражение. Мы должны уметь как выигрывать, так и проигрывать. Поздравляю «Боруссию», их лигочемпионская кампания великолепна», - приводит слова испанского специалиста Фабрицио Романо.

Напомним, ранее Энрике заявил, что дортмундцы победили незаслуженно, поскольку его команда играла лучше, однако удача отвернулась от парижан.

«ПСЖ» ни разу в своей истории не выигрывал Лигу чемпионов.

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