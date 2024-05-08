Джан рассказал о настрое «Боруссии» выиграть Лигу чемпионов

Капитан дортмундской «Боруссии» Эмре Джан пообщался с представителями СМИ после ответного матча с «ПСЖ» (1:0) в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.
«Не пропуская голы в двух матчах с «ПСЖ», вы показываете свой класс. Наша команда мечтала отправиться на «Уэмбли». Мы поедем туда с большим желанием победить. Горжусь, что являюсь капитаном этой команды», - передает слова полузащитника Fantacalcio Pazzi di Fanta.
«Боруссия» по сумме двух поединков переиграла «ПСЖ» со счетом 2:0. В финальном матче Лиги чемпионов «шмели» встретятся с мадридским «Реалом» или мюнхенской «Баварией».
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