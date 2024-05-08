Джан рассказал о настрое «Боруссии» выиграть Лигу чемпионов

«Не пропуская голы в двух матчах с «ПСЖ», вы показываете свой класс. Наша команда мечтала отправиться на «Уэмбли». Мы поедем туда с большим желанием победить. Горжусь, что являюсь капитаном этой команды», - передает слова полузащитника Fantacalcio Pazzi di Fanta.