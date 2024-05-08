Экс-игрок «Спартака» назвал явного фаворита матча «Реал» - «Бавария»

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мыслями об ответном поединке между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Реал» - фаворит, это однозначно. Мне хочется, чтобы в финале играли команды не из одной страны. Пускай в финале Лиги чемпионов встретятся испанская и немецкая команды», - высказался Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ответная встреча между «Реалом» и «Баварией» состоится сегодня, 8 мая, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована результативная ничья со счетом 2:2.