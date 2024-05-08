Бывший полузащитник сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Оуэн Харгривз отреагировал на успех дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов. «Шмели» пробились в финал турнира, выбив на стадии полуфинала французский «ПСЖ».
«Вратарь «Боруссии» Кобель сделал несколько важных сэйвов. Хочу еще отметить игру Фюллькруга, он отлично проявил себя. «Боруссия» показала хорошую командную работу. Клуб отстает на 24 очка от «Байера» в Бундеслиге и при этом выходит в финал Лиги чемпионов», - передает слова Харгривза TNT Sports.
Напомним, что «Боруссия» одолела «ПСЖ» в общим счетом 2:0.
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