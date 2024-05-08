Харгривз отреагировал на успех дортмундской «Боруссии»

«Вратарь «Боруссии» Кобель сделал несколько важных сэйвов. Хочу еще отметить игру Фюллькруга, он отлично проявил себя. «Боруссия» показала хорошую командную работу. Клуб отстает на 24 очка от «Байера» в Бундеслиге и при этом выходит в финал Лиги чемпионов», - передает слова Харгривза TNT Sports.