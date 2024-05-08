Пирожков: «Реал» забьёт «Баварии» минимум два мяча и выйдет в финал Лиги чемпионов»

Известный комментатор Олег Пирожков поделился ожиданиями от ответной игры 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».

Напомним, первая встреча этих команд завершилась с ничейным счётом 2:2.

Эксперт назвал «Реал» фаворитом предстоящей игры, выразив мнение, что в ответном поединке «сливочные» смогут забить минимум два мяча и добыть путёвку в финал турнира.

«Думаю, что дома «Реал» сохранит концентрацию и будет эффективным в атаке. Мне кажется, что команда Карло Анчелотти забьёт не менее двух голов. Сможет ли «Бавария» ответить хотя бы одним? Возможно, но скорее всего только одним», — сказал Пирожков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Реал» — «Бавария» состоится сегодня, 8 мая, в Мадриде. Начало этой игры запланировано на 22:00 по московскому времени.