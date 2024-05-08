Мбаппе закатил глаза после вопроса о «Реале»

После вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов УЕФА нападающий команды Килиан Мбаппе пообщался с журналистами.

Один из журналистов поинтересовался, будет ли 25-летний француз болеть за мадридский «Реал» в ответной встрече с мюнхенской «Баварией». На это Мбаппе закатил глаза и покинул микст-зону, об этом рапортует RMC Sport.

Ответный матч «Реала» и «Баварии» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 8 мая. В первом поединке мадридский и мюнхенский клубы расписали результативную мировую со счетом 2:2.

Напомним, что Мбаппе должен перейти в «Реал» по завершении нынешнего сезона.