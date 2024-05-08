Дортмундская «Боруссия» близка к тому, чтобы выиграть Лигу чемпионов во второй раз в своей истории. Об этом заявил защитник «шмелей» Матс Хуммельс, который стал главным героем ответного полуфинального поединка с «ПСЖ».

«Это большой день для всех нас. Мы очень близки к тому, чтобы реализовать мечту, но сейчас мне нужно хорошенько отпраздновать эту победу», - цитирует футболиста Fantacalcio Pazzi di Fanta.

Добавим, что именно Хуммельс стал автором единственного гола в ответном матче. Первый матч также остался за дортмундцами, и по сумме двух встреч они вышли в финал турнира, в котором 1 июня сыграют с победителем пары «Реал» - «Бавария».

Единственный раз в своей истории «Боруссия» выигрывала Лигу чемпионов в 1997 году. В 2013 году команда под руководством Юргена Клоппа доходила до финала, но проиграла «Баварии».