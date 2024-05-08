Джан: «Боруссия» заслуженно в финале Лиги чемпионов»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан высказался о выходе своей команды в финал Лиги чемпионов. В полуфинале немецкий клуб оказался сильнее французского «ПСЖ».
«Очень горжусь нашей командой. Не думаю, что кто-то ставил на наш выход в финал Лиги чемпионов после второго тура групповой стадии. У нас было всего одно очко, но мы верили в свой успех. Теперь критики могут закрыть рты. Мы вышли в финал, и это вполне заслуженно», - передает слова футболиста Kronen Zeitung.
По сумме двух матчей «Боруссия» победила «ПСЖ» со счетом 2:0. В финале «шмели» сыграют с «Реалом» или «Баварией».
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