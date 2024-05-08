Джан: «Боруссия» заслуженно в финале Лиги чемпионов»

«Очень горжусь нашей командой. Не думаю, что кто-то ставил на наш выход в финал Лиги чемпионов после второго тура групповой стадии. У нас было всего одно очко, но мы верили в свой успех. Теперь критики могут закрыть рты. Мы вышли в финал, и это вполне заслуженно», - передает слова футболиста Kronen Zeitung.