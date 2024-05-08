Гранат: «Реал» - фаворит матча с «Баварией» только на бумаге»

После первого матча мадридский «Реал» выглядит фаворитом противостояния с мюнхенской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов, однако на ход ответного поединка способны повлиять различные факторы, считает экс-защитник московского «Динамо» Владимир Гранат.

«Шансов 50/50 - чистая математика. Травма ключевого футболиста или удаление - всё может сказаться. «Реал» сейчас фаворит только на бумаге», - цитирует эксперта Sport24.ru.

Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало в 22.00 по московскому времени. Неделей ранее в Мюнхене соперники сыграли вничью 2:2.

Финал турнира состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли». Его первым участником стала «Боруссия» (Дортмунд).