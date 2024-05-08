Тухель - о матче «Реал» - «Бавария»: «Будут разные отрезки»

Ответный поединок в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» будет складываться непросто, а ключевым фактором станет реализация моментов, считает главный тренер немецкого клуба Томас Тухель.

«Думаю, что этот матч будет идти волнами. Будут разные отрезки. Думаю, что это будет очень трудная игра. Когда ты задаешь тон, нужна удача и хорошая реализация», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В первой встрече в Мюнхене была зафиксирована ничья 2:2. Накануне определился первый финалист турнира, которым стала дортмундская «Боруссия», одолевшая по сумме двух матчей французский «ПСЖ». В случае сегодняшней победы «Баварии» финал полностью повторит решающий матч 2013 года, который, к тому же, также проходил на стадионе «Уэмбли».