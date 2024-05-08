«ПСЖ» обратился к «Боруссии» после вылета из Лиги чемпионов

Французский клуб «ПСЖ» поздравил дортмундскую «Боруссию» с выходом в финал Лиги чемпионов УЕФА. По сумме двух матчей парижане уступили немецкому коллективу.

«Боруссия», поздравляем с выходом в финал Лиги чемпионов», - говорится в публикации пресс-службы парижского гранда.

Напомним, что накануне состоялся ответный матч в Париже. Хозяева потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. В первом поединке «Боруссия» одержала победу с аналогичным счетом.

В другой полуфинальной паре Лиги чемпионов встречаются мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Первый матч завершился вничью – 2:2.