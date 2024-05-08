Фердинанд оценил победу «Боруссии» над «ПСЖ»

«Это отличное достижение. Терзич понимает важность и ценность каждого футболиста своей команды. В финал не выйдешь, если не играть один за одного. Вся «Боруссия» показала себя на высочайшем уровне», - передает слова Фердинанда пресс-служба УЕФА.