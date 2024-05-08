Фердинанд оценил победу «Боруссии» над «ПСЖ»

Легенда сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд высказался о гостевой победе дортмундской «Боруссии» над «ПСЖ» (1:0) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Это отличное достижение. Терзич понимает важность и ценность каждого футболиста своей команды. В финал не выйдешь, если не играть один за одного. Вся «Боруссия» показала себя на высочайшем уровне», - передает слова Фердинанда пресс-служба УЕФА.
«Боруссия» победила «ПСЖ» в двух матчах с одинаковым счетом 1:0. В финале турнира подопечные Терзича сыграют с «Реалом» или «Баварией».
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