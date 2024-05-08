Маркиньос рассказал, чего не хватило «ПСЖ» в матчах с «Боруссией»

«Нам не хватило эффективности в этом матче. А соперник забил по голу в двух встречах. Мы должны были лучше проявить себя в обороне. Мы вылетели в ½ финала, но это новый проект с новым тренерским штабом. Нельзя опускать голову, даже если очень тяжело», - передает слова бразильского футболиста Lequipe.