Маркиньос рассказал, чего не хватило «ПСЖ» в матчах с «Боруссией»

Защитник и капитан французского «ПСЖ» Маркиньос высказался о минимальном поражении от дортмундской «Боруссии» (0:1) в ответном поединке ½ финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Нам не хватило эффективности в этом матче. А соперник забил по голу в двух встречах. Мы должны были лучше проявить себя в обороне. Мы вылетели в ½ финала, но это новый проект с новым тренерским штабом. Нельзя опускать голову, даже если очень тяжело», - передает слова бразильского футболиста Lequipe.
Напомним, что по сумме двухматчевого противостояния парижский гранд уступил дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2.
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