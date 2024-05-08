Мбаппе и Дембеле - худшие игроки «ПСЖ» в матче с «Боруссией»

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле принимал дортмундскую «Боруссию» и потерпел минимальное поражение со счетом 0:1. По итогам встречи звездный нападающий Килиан Мбаппе получил самую низкую оценку в своей команде.

Как сообщает Lequipe, выступление 25-летней звезды оценили двумя баллами из десяти возможных. Такую же оценку получил напарник Килиана по атаке – вингер Усман Дембеле. Лучшим в парижском коллективе стал полузащитник Витинья.

По сумме двух матчей «ПСЖ» уступил «Боруссии» со счетом 0:2. В финале немецкий клуб сыграет с «Баварией» или «Реалом».