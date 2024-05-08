В «ПСЖ» отреагировали на вылет из Лиги чемпионов

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи дал комментарий относительно вылета команды из Лиги чемпионов на стадии ½ финала. Парижане оказались слабее дортмундской «Боруссии».
«Мы все очень разочарованы этим результатом. Печально, ведь мы заслуживали большего. Футболисты и тренеры отдали все свои силы. Хочу отметить поддержку трибун, болельщики были невероятны», - передает слова руководителя Canal+.
По сумме двух матчей парижский гранд уступил «Боруссии» со счетом 0:2. Таким образом, дортмундский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с мадридским «Реалом» или мюнхенской «Баварией».
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