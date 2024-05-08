Мбаппе высказался о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Лидер атакующей линии французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал новый комментарий по поводу вылета своей команды из Лиги чемпионов УЕФА.

«Соперник сыграл лучше нас в штрафных площадках. Мне очень жаль команду и наших болельщиков. Команда приложила максимум усилий, но этого было недостаточно. В этом сезоне мы показали, что способны дойти очень далеко», - передает слова 25-летнего нападающего газета Marca.

Напомним, что по сумме двух матчей парижская команда уступила дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2. В финале Лиги чемпионов «шмели» сыграют с мадридским «Реалом» или мюнхенской «Баварией».