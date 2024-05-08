Ротен: «Возможно, «ПСЖ» больше никогда не будет в финале Лиги чемпионов»

Экс-футболист французского «ПСЖ» Жером Ротен прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов на стадии ½ финала. По сумме двух матчей парижане оказались слабее дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1).
«В Париже постоянно говорят, что они на старте проекта. Но, парни, финал был так близок. Возможно, вы больше никогда там не сыграете. Я видел «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов всего один раз. Тогда сказали, что ничего страшно, скоро все увидим во втором финале. Я по-прежнему жду его», - передает слова Жерома RMC Sport.
Добавим, что в финале турнира «Боруссия» сыграет против «Реала» или «Баварии».
Бан пользователя