Ротен: «Возможно, «ПСЖ» больше никогда не будет в финале Лиги чемпионов»

«В Париже постоянно говорят, что они на старте проекта. Но, парни, финал был так близок. Возможно, вы больше никогда там не сыграете. Я видел «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов всего один раз. Тогда сказали, что ничего страшно, скоро все увидим во втором финале. Я по-прежнему жду его», - передает слова Жерома RMC Sport.