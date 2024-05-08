Витинья: «ПСЖ» отдал все силы, но покидает Лигу чемпионов»

«Нелегко сейчас говорить об этом. «ПСЖ» отдал все силы, но покидает Лигу чемпионов. Хочу поблагодарить наших болельщиков, они в очередной раз были великолепны. Команда сделала все возможное, но этого не хватило. Думаю, это только начало нашего проекта», - цитирует футболиста Lequipe.