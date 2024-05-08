Витинья: «ПСЖ» отдал все силы, но покидает Лигу чемпионов»

Хавбек французского «ПСЖ» Витинья прокомментировал вылет из Лиги чемпионов на стадии ½ финала. По сумме двух матчей парижский гранд проиграл дортмундской «Боруссии».
«Нелегко сейчас говорить об этом. «ПСЖ» отдал все силы, но покидает Лигу чемпионов. Хочу поблагодарить наших болельщиков, они в очередной раз были великолепны. Команда сделала все возможное, но этого не хватило. Думаю, это только начало нашего проекта», - цитирует футболиста Lequipe.
«ПСЖ» уступил «Боруссии» в обоих поединках со счетом 0:1. В другой полуфинальной паре встречаются мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».
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