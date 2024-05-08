Мбаппе высказался после вылета из Лиги чемпионов

Звезда французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов на стадии ½ финала. По сумме двухматчевого противостояния парижане уступили дортмундской «Боруссии».
«Победа в Лиге чемпионов – это очень долгий процесс. Я уверен, что «ПСЖ» близок к этому. В этот вечер нам всем грустно, мы расстроены», - передает слова 25-летнего футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Напомним, что парижский гранд в обоих матчах проиграл «Боруссии» с одинаковым счетом 0:1. В финале «шмели» встретятся с мадридским «Реалом» или мюнхенской «Баварией».
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