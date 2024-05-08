Мбаппе высказался после вылета из Лиги чемпионов

«Победа в Лиге чемпионов – это очень долгий процесс. Я уверен, что «ПСЖ» близок к этому. В этот вечер нам всем грустно, мы расстроены», - передает слова 25-летнего футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.