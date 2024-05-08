Терзич: «Финал – это одна игра, возможно всё»

«Я прекрасно понимаю, что мы не будем фаворитами в финальной встрече. Кто бы нам не попался, будет тяжело. Однако это всего одна игра, поэтому все возможно. Мы это уже доказали», - передает слова главного тренера «шмелей» пресс-служба УЕФА.