Радимов отреагировал на вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

«Почему парижане выбросили в помойку первый тайм и начали играть агрессивно только во втором и давление стали оказывать после гола? Как оказалось - они всё это умеют! Удивительно пассивно проиграть полуфинал!» - гласит сообщение эксперта в социальных сетях.