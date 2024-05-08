Радимов отреагировал на вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов. На стадии ½ финала подопечные Луиса Энрике уступили по сумме двух матчей дортмундской «Боруссии».
«Почему парижане выбросили в помойку первый тайм и начали играть агрессивно только во втором и давление стали оказывать после гола? Как оказалось - они всё это умеют! Удивительно пассивно проиграть полуфинал!» - гласит сообщение эксперта в социальных сетях.
Напомним, что в обоих матчах парижский гранд уступил «Боруссии» с одинаковым счетом 0:1. В финале немецкая команда встретится с победителем пары «Реал» - «Бавария».
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