​Хуммельс установил рекорд для немецких игроков

В европейском футболе настала пора ответных матчей полуфиналов Лиги чемпионов, парижский «ПСЖ» снова уступил дома дортмундской «Боруссии». Единственный гол встречи забил опытнейший Матс Хуммельс, это случилось в начальной фазе второй половины встречи после подачи с левого угла поля.

Как оказалось, ветеран дортмундского клуба установил рекорд для немецких игроков - в возрасте 35 лет 143 дней он стал самым возрастным немецким игроком, когда-либо забивавшим в плей-офф самого престижного клубного турнира футбольной Европы.

В другом полуфинале сыграют мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».