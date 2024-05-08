​«ПСЖ» был последним клубом, который мог сделать требл в нынешнем сезоне

В европейском футболе настала пора ответных матчей полуфиналов Лиги чемпионов, парижский «ПСЖ» снова уступил дома дортмундской «Боруссии». Это означает, что «ПСЖ» не сможет сделать требл в нынешнем сезоне - команда уже выиграла чемпионат, а также ей предстоит сыграть в финале французского кубка с «Лионом».

«ПСЖ» был единственным клубом, который мог совершить в нынешнем сезоне требл, но теперь этого не случится. Восемь европейских клубов делали требл - «Селтик», «Аякс», ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Барселона» (дважды), «Интер», «Бавария» (дважды) и «Манчестер Сити».

В другом полуфинале сыграют мадридский «Реал» и «Бавария».