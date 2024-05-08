​«ПСЖ» проиграл все шесть матчей в полуфинале Лиги чемпионов

В европейском футболе настала пора ответных матчей полуфиналов Лиги чемпионов, парижский «ПСЖ» снова уступил дома дортмундской «Боруссии».

Это был уже третий раз, когда «ПСЖ» принял участие в полноценном полуфинальном противостоянии самого престижного клубного турнира в европейском футболе (сезона 2019/2020, скомканный из-за «пандемии», вынесем за скобки) - и все свои матчи в этом раунде «ПСЖ» проиграл.

Два проигранных матча «Милану» в сезоне 1994/1995, два проигранных матча «Манчестер Сити» в сезоне 2020\2021, и, наконец, два проигранных матча сейчас, дортмундской «Боруссии».

В другом полуфинале сыграют мадридский «Реал» и «Бавария».