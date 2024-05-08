​«ПСЖ» установил антирекорд Лиги чемпионов, не забив «Боруссии» с 44 попыток

В европейском футболе настала пора ответных матчей полуфиналов Лиги чемпионов, парижский «ПСЖ» снова уступил дома дортмундской «Боруссии». За оба матча парижане нанесли по воротам немецкого клуба 44 удара в общей сложности, но так и не сумели забить.

Как оказалось, «ПСЖ» стал первым клубом, который нанёс такое количество ударов в двухматчевом противостоянии в плей-офф Лиги чемпионов, но при этом не сумел забить хотя бы один гол. Подобная подробная статистика собирается, надо заметить, лишь за последние двадцать лет - с сезона 2003/2004.

В другом полуфинале сыграют мадридский «Реал» и «Бавария».