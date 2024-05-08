​«Боруссия» повторила своё же уникальное достижение 1997 года

В европейском футболе настала пора ответных матчей полуфиналов Лиги чемпионов, парижский «ПСЖ» снова уступил дома дортмундской «Боруссии». И снова это случилось с минимальным счётом - как и в Дортмунде.

Как оказалось, это лишь второй случай в истории Лиги чемпионов, когда оба матча в полуфинале были выиграны одной и той же командой со счётом 1:0. Впервые это случилось в розыгрыше 1996/1997, но и тогда это также была дортмундская «Боруссия» - она дважды обыграла «Манчестер Юнайтед», после чего выиграла в финале у туринского «Ювентуса».

В другом полуфинале сыграют мадридский «Реал» и «Бавария».