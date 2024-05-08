​Рио Фердинанд: «Невнятное выступление Мбаппе»

В европейском футболе настала пора ответных матчей полуфиналов Лиги чемпионов, парижский «ПСЖ» снова уступил дома дортмундской «Боруссии». Как и Алли Маккойст, бывший игрок английской сборной Рио Фердинанд считает одной из причин неудачи «ПСЖ» невнятную игру Килиана Мбаппе.

- Очень странное выступление Килиана, он был очень невнятным и в первом, и во втором матче. Наверное, в этом заслуга защитников Дортмунда, которые не позволили ему раскрыться. Таким большим игрокам, как он, нужно пространство и тогда они становятся беспощадными, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport.

В другом полуфинале сыграют мадридский «Реал» и «Бавария».