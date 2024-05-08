​Ройс: «Это просто неописуемо»

В европейском футболе настала пора ответных матчей полуфиналов Лиги чемпионов, парижский «ПСЖ» снова уступил дома дортмундской «Боруссии». Марко Ройс не мог не появиться на поле в таком важном матче - он вышел на замену и помог своей команде добыть путёвку в финал.

Для него лично он станет уже вторым - Ройс играл за «Боруссию» ещё с 2013 году, когда клуб в предыдущий раз добрался до апогея самого престижного клубного турнира футбольной Европы:

- Неописуемо. Я снова в финале. Нам пришлось пострадать, потому что Усман и Ашраф задавали высочайший темп игре. Мы выиграли и это самое важное. а кто сколько бил по воротам, уже неважно, - цитирует слова Ройса BBC Sport.

В другом полуфинале сыграют мадридский «Реал» и «Бавария».