​Маккойст: «Мбаппе мог сделать больше»

В европейском футболе настала пора ответных матчей полуфиналов Лиги чемпионов, парижский «ПСЖ» снова уступил дома дортмундской «Боруссии». Бывший игрок шотландской сборной Алли Маккойст, забивавший в ворота сборной СНГ на печально памятном чемпионате Европы 1992 года, считает, что главная надежда парижского клуба, Килиан Мбаппе, не вполне справился с возложенными на него задачами:

- Килиан - игрок мирового класса. В финале чемпионата мира он забил три мяча. Мог ли он сделать сегодня больше? Наверное, да, но надо отдать должное немецким защитникам. Они сыграли безупречно с тактической точки зрения, - цитирует слова Маккойста BBC Sport.

В другом полуфинале сыграют мадридский «Реал» и «Бавария».